18 وظيفة شاغرة لدى BAE SYSTEMS بالظهران والطائف

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2020-02-07 متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف التدريبية والفنية والهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والطائف. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مدرب تدريب المهارات البحرية- فني أول (الظهران). . مدرب تدريب المهارات البحرية- إدارة الجودة (الظهران). . مدرب تدريب المهارات البحرية- تخصص العمليات (الظهران). . مدرب تدريب المهارات البحرية- فني نظم معلومات (الظهران). . مدرب تدريب المهارات البحرية- مدفعي (الظهران). . مدرب تدريب المهارات البحرية- فني مكافحة الحرائق (الظهران). . مدرب تدريب المهارات البحرية- محركات (الظهران). . مدرب تدريب المهارات البحرية- الحرب الإلكترونية (الظهران). . مدرب تدريب المهارات البحرية- فني كهرباء/ رادار (الظهران). Advertisements . مدرب تدريب المهارات البحرية- فني كهرباء/ الملاحة (الظهران). . مدرب تدريب المهارات البحرية- سفن (الظهران). . مدرب تدريب المهارات البحرية- فني هياكل سفن (الظهران). . مدرب تدريب المهارات البحرية- كهرباء (الظهران). . مهندس إدارة الإجهاد (الظهران). . مشرف خلية تدريب تحميل سلاح (الطائف). . كبير المهندسين الإنشائيين- التورنادو (الظهران). . موظف المشتريات- التورنادو (الظهران). . مشرف فني دعم تدريب الصيانة والتأمين (الطائف). وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 فبراير 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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