وظائف شاغرة : برواتب 5000 جنية| شركة قنديل للصلب تعلن عن وظائف خالية لجميع المؤهلات

نتابع عرض جديد الوظائف اليومية والأسبوعية، حيث تعلن شركة قنديل للصلب، عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات برواتب مجزية، للعمل فورا بمواقع الشركة بالعبور و العاشر من رمضان، و نتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة قنديل للصلب لجميع المؤهلات

مطلوب عدد 2 مهندس براتب 5000 جنية، و يشترط مؤهل عالي مناسب. مطلوب عدد 2 مهندس مبيعات من الجنسين براتب 4000 جنية. مطلوب عدد 2 محاسب، و يشترط مؤهل عالي، براتب 3000 جنية. مطلوب عدد 2 مراقب جودة براتب 3500 جنية، و يشترط بكالوريوس رقابة جودة. مطلوب عدد 10 فنيين إنتاج بدون خبرة، و يشترط مؤهل متوسط. مطلوب عدد 10 فني صيانة ميكانيكا بدون خبرة، و يشترط مؤهل متوسط. مطلوب عدد 3 سائق كلارك، و يشترط مؤهل متوسط. مطلوب عدد 2 سائق تريلا درجة أولى، و لا يشترط مؤهل، براتب 3000 جنية.

وظائف آخري:-

و توفر الشركة للراغبين تأمينات طبية و اجتماعية و انتقالات، و ذلك للعمل فورا بمواقع الشركة بالعبور و العاشر من رمضان، و لمن يرغب يرجى الاتصال بشركة قنديل للصلب على الأرقام التالية: 01061465559