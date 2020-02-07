ننشر وظائف العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمنشورة اليوم ضمن وظائف جريدة الأهرام الجمعة العدد الأسبوعي، الموافق 7 فبراير 2020، حيث تعلن الشركة عن العديد من الوظائف الخالية للمهندسين والفنيين في عدد من التخصصات الهندسية، على أن يكون التقديم عن طريق شبكة الإنترنت. وظائف العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تعلن الشركة عن حاجتها لتعيين الخبرات التالية: مدير مسشروع.

مهندس موقع تخصص شبكات وتوزيع كهرباء.

فنيون خريجو معاهد فنية متوسطة تخصص كهرباء قوى.

فني أول خبرة في مجال توزيع الكهرباء.

مهندس بنية تحتية.

فنيون خريجو المعاهد الفنية تخصص في مجال البنية التحتبة.

خبير فني خبرة في مجال تشغيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي.

قائد فريق اشراف على تنفيذ شبكات الاتصالات.

رئيس قسم تخطيط وتكامل أنظمة.

مهندس أول أمن شبكات.

مهندس نظم معلزمات جغرافية ( معالجة بيانات رقمية). يرجى ارسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني. في حالة عدم كتابة الكود في موضوع البريد الألكتروني سيتم استبعاد الإميل المرسل. وظائف شركة العاصمة الادارية من جريدة الاهرام الجمعة. Advertisements اعلان وظائف البترول فى جريدة الاهرام. تفاصيل عن وظائف العاصمة الإدارية من مواضيع المحرر:

اخبار الطقس فى مصر خلال الايام القادمة.

ترتيب منتخب السويس 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة : وظائف العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية 7/2/2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.