وظائف شاغرة للجنسين بشركة المراعي

2020-02-07

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي، المتخصصة في تصنيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أمنية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وبفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. حارس أمن: شهادة الثانوية العامة.

. مساعد مدير التسويق التجاري: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال).

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. أخصائي إدارة المخاطر (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو إدارة الأعمال، أو نظم المعلومات الإدارية).

. مشرف تجاري- المبيعات: شهادة الثانوية العامة فأعلى.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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