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شكرا لقرائتكم إمارة الشرقية تعلن عن 75 وظيفة إدارية عبر جدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
يبدأ التقديم عليها الأحد المقبل
متابعات الخليج 365 - الشرقية
أعلنت إمارة المنطقة الشرقية عن طرح ( 75 ) وظيفة شاغرة على المراتب (4، 5، 6، 7، 8) ودعت الراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها بالتقديم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية (هنا الرابط).
– الفئات المستهدفة (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف):
- خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.
- خريجو درجة البكالوريوس.
- خريجو الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية.
- خريجو درجة الماجستير.
– يبدأ التقديم على الوظائف، يوم الأحد القادم بتاريخ 15 /06 /1441 هـ الساعة 08:00 صباحًا، وينتهي يوم الخميس بتاريخ 19 /06 /1441 هـ الساعة 11:00 مساء.
فترة التقديم مستمرة على مدار 24 ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة، وللاطلاع على الوظائف والشروط الوظيفية وطريقة التقديم (اضغط هنا).
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