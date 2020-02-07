إمارة الشرقية تعلن عن 75 وظيفة إدارية عبر جدارة

2020-02-07

متابعات الخليج 365 - الشرقية

أعلنت إمارة المنطقة الشرقية عن طرح ( 75 ) وظيفة شاغرة على المراتب (4، 5، 6، 7، 8) ودعت الراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها بالتقديم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية (هنا الرابط).

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– الفئات المستهدفة (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف):

خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

خريجو درجة البكالوريوس.

خريجو الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية.

خريجو درجة الماجستير.

– يبدأ التقديم على الوظائف، يوم الأحد القادم بتاريخ 15 /06 /1441 هـ الساعة 08:00 صباحًا، وينتهي يوم الخميس بتاريخ 19 /06 /1441 هـ الساعة 11:00 مساء.

فترة التقديم مستمرة على مدار 24 ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة، وللاطلاع على الوظائف والشروط الوظيفية وطريقة التقديم (اضغط هنا).

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