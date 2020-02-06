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وظائف صحية وإدارية شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية

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شكرا لقرائتكم وظائف صحية وإدارية شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-06

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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. أخصائي الصحة العالمية: درجة الماجستير في تخصصات: (النظم الصحية، أو الصحة العامة، أو دراسات التنمية الاجتماعية)، أو أي مجال ذي الصلة.

. مدير- إدارة الصندوق: درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المالية)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مارس 2020م، مشيرةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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