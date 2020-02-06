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وظائف شاغرة لدى شركة الخدمات الأرضية

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2020-02-06

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الشركة للخدمات الأرضية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشغل- خدمات التشغيل.

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. سائق في ساحة المطار.

. منسق- خدمات التشغيل.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 فبراير 2020م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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