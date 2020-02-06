وظائف شاغرة بفروع شركة بوبا للتأمين

2020-02-06

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير- مركز البيانات (الرياض).

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. مسؤول- إدارة الأنظمة (جدة).

. مسؤول- التدقيق الداخلي لتقنية المعلومات (للسعوديين/ جدة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 أبريل 2020م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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