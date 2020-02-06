وظائف شاغرة للجنسين بتعليم الشرقية

2020-02-06

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء على بند الأجور والمستخدمين، لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– سائق.

Advertisements

– حارس مدرسة.

وأوضحت الإدارة أن التقديم يبدأ يوم الأحد الموافق 15/ 6/ 1441هـ ويستمر حنى يوم الخميس الموافق 19/ 6/ 1441هـ، وذلك عبر موقع الإدارة الإلكتروني عبر الرابط التالي: (هنا)

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







