8 وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

2020-02-06

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

وأبرزت المدينة الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– شريك أعمال الموارد البشرية (عدد 3 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال).

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– أخصائي تخدير (عدد 4 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصص تقنية التخدير.

– مصمم صور ومنتج فيديو جرافيك: شهادة الدبلوم في تخصص الجرافكيس، أو درجة البكالوريوس في تخصص إعلام/ تصميم.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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