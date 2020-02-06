غرفة الرياض تعلن توفر 155 وظيفة للجنسين

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2020-02-06 في عدة تخصصات بالقطاع الخاص متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت غرفة الرياض عن توفر (155) وظيفة شاغرة للجنسين في القطاع الخاص ، وفق التفاصيل التالية : التاريخ: 2020/02/10

التوقيت: من 9:00 إلى 3:00

اسم المنشأة: متجر العطور للتجارة

الجنس : أنثى

المكان: مقر الشركة ———

التاريخ: 2020/02/10

التوقيت: من 8:00

إلى 10:00

اسم المنشأة: شركة المنيع

الجنس : أنثى

المكان: غرفة الرياض

———

التاريخ: 2020/02/10

التوقيت: من 10:00 إلى 12:00

اسم المنشأة: الشركة العربية للبلاط ( مساهمة مقفلة )- آرتك

الجنس : ذكر

المكان: مقر الشركة ———

التاريخ: 2020/02/11

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: الشركة العربية للبلاط- آرتك

الجنس : أنثى

المكان: غرفة الرياض ———

التاريخ: 2020/02/11

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: شركة ديبا السعودية

الجنس : ذكر

المكان: غرفة الرياض ——— Advertisements

التاريخ: 2020/02/11

التوقيت: من 9:00 إلى 1:00

اسم المنشأة: شركة صناعات العيسى

الجنس : ذكر

المكان: مقر الشركة ———

التاريخ: 2020/02/12

التوقيت: من 10:00 إلى 1:00

اسم المنشأة: مجموعة المهيدب الاستثمارية

الجنس : أنثى

المكان: مقر الشركة ———

التاريخ: 2020/02/12

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: شركة أصيل المحدودة

الجنس : أنثى

المكان: غرفة الرياض ———

التاريخ: 2020/02/12

التوقيت: من 8:00 إلى 1:00

اسم المنشأة: مجموعة المهيدب الاستثمارية

الجنس : ذكر

المكان: مقر الشركة ———

التاريخ: 2020/02/13

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: شركة أصيل المحدودة

الجنس : ذكر

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