وظائف شاغرة لدى شركة بنده للتجزئة

2020-02-06

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الكفاءة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعد خدمات الإنتاج- الأغذية الطازجة (عدد وظيفتين).

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. موظف أمن (عدد وظيفتين).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 أبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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