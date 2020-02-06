شكرا لقرائتكم النيابة العامة تدعو المقبولين على وظائفها لاستكمال إجراءات التعيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-06 متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت النيابة العامة، اليوم الخميس، أرقام المرشحين والمرشحات المقبولين في المفاضلة المعلنة بتاريخ 29 /02 /1441 هـ. Advertisements ودعت النيابة العامة المقبولين لاستكمال إجراءات تعيينهم عن طريق أقرب فرع أو دائرة للنيابة العامة. وأوضحت النيابة العامة أنه يمكن معرفة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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