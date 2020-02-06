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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بالبنك العربي الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلن البنك العربي الوطني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفُّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة البنك، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مسؤول أتمتة العمليات الآلية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة البرمجيات، هندسة الكمبيوتر، أو نظم المعلومات).
– مهندس أول أنظمة صوتية: درجة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.
وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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