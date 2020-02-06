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شكرا لقرائتكم ألف وظيفة في وزارة الصحة وهنا رابط التقديم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
من خلال بوابة التوظيف
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة عن توفر ألف وظيفة في تخصص (طب الأسنان) اعتبارًا من يوم الأحد ١٤٤١/٦/١٥هـ للسعوديين فقط ولمدة أسبوعين.
وقالت وزارة الصحة إنه يتم التقديم على الوظائف من خلال بوابة التوظيف بالوزارة عبر الرابط التالي: هنا
ولفتت وزارة الصحة إلى أن الوظائف سيتكون في جميع مناطق ومحافظات المملكة.
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