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ألف وظيفة في وزارة الصحة وهنا رابط التقديم

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2020-02-06

من خلال بوابة التوظيف

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن توفر ألف وظيفة في تخصص (طب الأسنان) اعتبارًا من يوم الأحد ١٤٤١/٦/١٥هـ للسعوديين فقط ولمدة أسبوعين.

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وقالت وزارة الصحة إنه يتم التقديم على الوظائف من خلال بوابة التوظيف بالوزارة عبر الرابط التالي: هنا

ولفتت وزارة الصحة إلى أن الوظائف سيتكون في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

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