وظائف شاغرة : وظائف الحكومة المصرية لشهر فبراير 2020

وظائف الحكومة المصرية تعلن من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي بوابة الحكومة المصرية عن حاجتها لشغل وظائف خالية في القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، حيث أعلنت كل من وزارة الكهرباء والطاقة والتعليم العالي والزراعة واستصلاح الأراضي والنقل والأزهر الشريف عن حاجتهم إلى شغل وظائف حكومية خالية.

وظائف الحكومة المصرية

تعلن وظائف الحكومة المصرية عن كافة إعلانات الوظائف الخالية المتاحة بها من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، الذي يختص بعرض وظائف الحكومية 2020 الخالية بمختلف التخصصات، وكذلك الشروط والخبرات والمستندات المطلوبة ومواعيد التقدم لتلك الوظائف.

وظائف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة السويس.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على بكالوريوس طب بيطري.

اجتياز الدورات التدريبية.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

القدرة على القيادة والتوجيه.

قضـــاء مـدة بينية لا تقل عن عامين في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرة، أو ألا تقل الخبرة عن 16 عامًا.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 12-1-2020 وحتى 12-2-2020.

وظائف الأزهر الشريف:

وظائف قيادية.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

اجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

القدرة على القيادة والتوجيه.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 20-1-2020 وحتى 20-2-2020.

وظائف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

مدير عام التوجيه المالي والإداري .

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

اجتياز البرامج التدريبية طبقًا لنظام التدريب.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

القدرة على القيادة والتوجيه.

قضـــاء مـدة بينية لا تقل عن عامين في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرة.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 18-1-2020 وحتى 17-2-2020.

وظائف وزارة الكهرباء والطاقة:

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مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على ليسانس حقوق.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

القدرة على القيادة والتوجيه.

قضـــاء مـدة بينية لا تقل عن عامين في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرة.

القيد في محكمة النقض لمدة لا تقل عن 3 سنوات، أو القيد بمحاكم الاستئناف مع العمل بالمحاماة 15 عامًا، وذلك مع القيد أمام محكمة النقض.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 14-1-2020 وحتى 13-2-2020.

تحديث وظائف الحكومة المصرية

وظائف وزارة التعليم العالي:

قسم اللغة الإنجليزية: مدرس آداب أمريكي معاصر – رواية.

قسم اللغة الألمانية: مدرس لغة – مدرس مساعد (آداب – لغة).

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

الخبرة السابقة في مجال العمل بالمعاهد والكليات المناظرة.

يفضل أبناء الأقليم.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف المعلن عنها خلال 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، على أن يتم تقديم الطلبات بمقر المعهد الكائن بمدينة المنيا الجديدة.

تحديث وظائف الحكومة المصرية

وظائف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

مدير عام الشئون الهندسية.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على بكالوريوس هندسة.

اجتياز البرامج التدريبية.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

القدرة على القيادة والتوجيه.

الخبرة في مجال العمل.

قضـــاء مـدة بينية لا تقل عن عامين في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرة.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 3-2-2020 وحتى 3-3-2020.

كما يمكن الإطلاع على الوظائف التي تعلن عنها وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال النشرة القومية للتشغيل، وذلك عبر موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني الرسمي، حيث يختص ذلك الموقع بعرض كافة الوظائف المتاحة، وكذلك تسجيل طلبات راغبي العمل داخل جمهورية مصر العربية وفي خارج البلاد أيضًا.