وظائف لدى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني

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2020-02-05 لحملة البكالوريوس للعمل في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني عن توفر وظائف تقنية شاغرة، في مقره الرئيسي بمدينة الرياض لحملة البكالوريوس مع الخبرة، وفق التفاصيل التالية: 1- مطور واجهة أمامية (Frontend Developer). بكالوريوس في أي من تخصصات علوم الحاسب وتقنية المعلومات خبرة لا تقل عن سنة كمطور واجهات أمامية. 2- مطور أول الويب المتكامل (Senior Full Stack Developer). بكالوريوس في أي من تخصصات علوم الحاسب وتقنية المعلومات Advertisements خبرة لا تقل عن سنة كمطور ويب متكامل. شروط عامة: إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة. توفر المهارات المطلوبة. إتقان لغات البرمجة المطلوبة. • للتقديم على وظيفة مطور الواجهة الأمامية (اضغط هنا).

• للتقديم على وظيفة مطور أول الويب المتكامل (اضغط هنا). تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر







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