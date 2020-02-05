وظائف للرجال والنساء بـ وزارة الحرس الوطني

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2020-02-05 يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر فرص وظيفية وتدريبية للسعوديين والسعوديات، في التخصصات التالية: – أطباء وصيادلة. – أخصائيون وفنيون صحيون. – مهندسون وفنيون. – تمريض. – إداريون. Advertisements – الخدمات المساندة. علمًا بأن معايير المفاضلة المعتمدة في عمليات الترشيح تتضمن: درجة اختبار اللغة الإنجليزية. المعدل الدراسي. اختبار التخصص (للتخصصات الصحية). اختبار القدرات العامة (لحاملي الثانوية العامة). • للتقديم على الوظائف المطروحة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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