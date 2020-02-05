47 وظيفة شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة

2020-02-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية والأكاديمية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، وكلية الأمير سلطان الصحية العسكرية بالظهران، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. منسق مكافحة عدوى.

. ممارس مكافحة عدوى.

. محاضرة تمريض (عدد وظيفتين).

. مندوب مشتريات.

. محلل نظم.

. فني دعم فني.

. أخصائي أمن معلومات.

. مطور برامج وتطبيقات.

. أخصائي قواعد بيانات.

. موظفة أمن مدني (عدد وظيفتين).

. موظف أمن مدني (عدد 3 وظائف).

. محاسب (عدد 3 وظائف).

. إحصائي.

. سكرتير (عدد 3 وظائف/ للنساء).

. أخصائي تسويق.

Advertisements

. أمين صندوق.

. مستشار- تدريب.

. محاضر/ محاضرة- الصحة واللياقة البدنية (عدد وظيفتين).

. مدرس لغة (عدد 4 وظائف).

. مدرسة لغة (عدد 4 وظائف).

. محاضر- مهارات الحاسب الآلي (عدد وظيفتين).

. محاضر- خدمات طبية طارئة.

. منسق التوظيف.

. محاضرة صحة الفم والأسنان.

. مسؤول حسابات.

. عامل نظافة (عدد 3 وظائف).

. أخصائي جودة- إدارة مخاطر.

. محاضر- تقنية الأجهزة الطبية.

. محاضر- إدارة المعلومات الصحية.

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







