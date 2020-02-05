شكرا لقرائتكم 100 وظيفة معلم شاغرة بجمعية تحفيظ القرآن بالجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-05 يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية متابعات الخليج 365 - الجبيل أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمحافظة الجبيل عن حاجتها لـ(100) معلم سعودي لتعليم القرآن الكريم، وفق التفاصيل التالية: الشروط: سعودي الجنسية. حفظ ما لا يقل عن جزء. اجتياز المقابلة الشخصية. شهادة الثانوية العامة فما فوق. حضور برنامج تأهيل المعلمي. المكافأة والدوام: Advertisements – الدوام من (الأحد) إلى (الأربعاء). – فترة العصر (1600 ريال) – ساعة ونصف. – فترة المغرب (1200 ريال) – ساعة واحدة. • للتفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي ( هنا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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