وظائف شاغرة بمشروع مدينة نيوم

2020-02-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وبيّنت إدارة المشروع، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. خبير أول الاستدامة- التخطيط.

. مدير الإستراتيجية العقارية- تخطيط الأعمال وإدارة الأداء.

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. مدير- معالجة مياه الصرف الصحي والنفايات.

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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