وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود

2020-02-05

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة الملك سعود، عبر موقعها الإلكتروني، عن فتح باب الترشيح للمعيدين والمعيدات بالجامعة الحاصلين على درجة الماجستير للتقديم على وظيفة “محاضر”، عن طريق المفاضلة، وذلك وفقًا للشروط التالية:

– (70) نقطة في الحصول على درجة الماجستير بحيث يكون السقف (10) سنوات، و(30) نقطة في البدء بدراسة الدكتوراه بحيث يكون السقف (4) سنوات.

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ودعت العمادة المعيدين والمعيدات بالجامعة للتقديم على وظيفة محاضر من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام ترشيح وتعيين محاضر أو معيد عبر الرابط التالي: (هنا)، مشيرةً إلى أن التقديم سيبدأ يوم الأحد الموافق 1441/6/15هـ وينتهي يوم الخميس الموافق 1441/7/17هـ؛ مؤكدةً على تحري الدقة في تعبئة النماذج والمعلومات المطلوبة.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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