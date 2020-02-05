وظائف شاغرة : شركة مصر الحجاز | وظائف خالية بمرتبات مجزية لجميع المؤهلات 2020 كبرى الشركات الصناعية

في متابعة مستمرة لنشر جديد الوظائف في مختلف التخصصات على مصر فايف، نتابع اليوم نشر عدد من فرص العمل الشاغرة بشركة مصر الحجاز كبرى الشركات الصناعية بالعاشر من رمضان، والتي تعلن عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات برواتب مجزية ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي: –

وظائف شركة مصر الحجاز بالعاشر من رمضان

مراقب كاميرات، ويشترط مؤهل عالي أو متوسط، وخبرة لا تقل عن سنة، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، بمرتب 2800 جنية. مدير صيانة منزلية، ويشترط مؤهل متوسط، ويشترط خبرة في أعمال الصيانة المنزلية، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، براتب يتراوح ما بين من 4000 إلى 4500 جنيه. مشرف خط إنتاج، ويشترط مؤهل عالي أو متوسط، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات، وان لا يزيد السن عن 45 سنة، براتب يتراوح ما بين 4000 إلى 5000 جنية حسب الخبرة. عمال إنتاج، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن إعدادية فيما فوق، ولا يشترط الخبرة وان لا يزيد السن عن 35 سنة، بمرتب يبدأ من 2000 جنية، بالإضافة إلى حوافز تصل إلى 500 جنية وأوفر تايم.

وظائف آخري:-

وتوفر شركة مصر الحجاز مواصلات من والى الشركة والعمل من ” 8 إلى 3.30″ والعمل بمصانع الشركة بالعاشر من رمضان، ولمن يرغب في شغل الوظائف الطلوبة يرجى ملئ الاستمارة التالية بالرابط التالي: https://tinyurl.com/unr6olb