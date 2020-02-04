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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للجنسين بتعليم حوطة بني تميم والحريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، على لائحة المستخدمين وبند الأجور، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
. سائق.
. حارس أمن.
. مراسل مكتبي.
وبينت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يحمل المؤهل الثانوي فما دون، ويجيد القراءة والكتابة.
– ألا يقل عمر المتقدم عن (18) عامًا للسائقين والمراسلين، وألا يقل عن (25) عامًا لحراس المدارس.
– أن يكون لديه القدرة بمهام الوظيفة، واجتياز الكشف الطبي.
– أن يكون المتقدم مقيمًا في مقر الوظيفة المعلن عنها مع إرفاق ما يثبت ذلك.
– أن يكون المتقدم مسجلًا في نظام (ساعد) في وزارة الخدمة المدنية، مع إرفاق ما يثبت ذلك.
– يشترط على المتقدم على وظيفة (سائق) أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.
– ألا يكون المتقدم لديه سوابق لدى الجهات الأمنية.
– ألا يكون متقاعدًا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية.
– اجتياز المتقدم المقابلة الشخصية.
وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15/ 06/ 1441هـ، ويستمر إلى يوم الخميس الموافق 19/ 06/ 1441هـ، داعية الراغبين والراغبات بالتقديم على تلك الوظائف بالتسجيل بموقع الإدارة الإلكتروني على الرابط التالي: (هنا)
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