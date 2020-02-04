وظائف شاغرة للجنسين بتعليم حوطة بني تميم والحريق

2020-02-04

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، على لائحة المستخدمين وبند الأجور، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

. سائق.

. حارس أمن.

. مراسل مكتبي.

وبينت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يحمل المؤهل الثانوي فما دون، ويجيد القراءة والكتابة.

– ألا يقل عمر المتقدم عن (18) عامًا للسائقين والمراسلين، وألا يقل عن (25) عامًا لحراس المدارس.

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– أن يكون لديه القدرة بمهام الوظيفة، واجتياز الكشف الطبي.

– أن يكون المتقدم مقيمًا في مقر الوظيفة المعلن عنها مع إرفاق ما يثبت ذلك.

– أن يكون المتقدم مسجلًا في نظام (ساعد) في وزارة الخدمة المدنية، مع إرفاق ما يثبت ذلك.

– يشترط على المتقدم على وظيفة (سائق) أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.

– ألا يكون المتقدم لديه سوابق لدى الجهات الأمنية.

– ألا يكون متقاعدًا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية.

– اجتياز المتقدم المقابلة الشخصية.

وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15/ 06/ 1441هـ، ويستمر إلى يوم الخميس الموافق 19/ 06/ 1441هـ، داعية الراغبين والراغبات بالتقديم على تلك الوظائف بالتسجيل بموقع الإدارة الإلكتروني على الرابط التالي: (هنا)

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