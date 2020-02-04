وظائف شاغرة : فرص عمل في مصر 2020

ننشر فرص عمل للشباب فى مصر 2020، وعدد كبير من الوظائف الخالية لجميع التخصصات داخل جميع المحافظات المصرية، للمؤهلات العليا والمتوسطة، وفرص عمل لغير حملة المؤهلات، ووظائف للمدرسين في مدارس اللغات، ووظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للغات بمحافظة المنيا، ومطلوب عمال للعمل في شركة فريش للأجهزة المنزلية.

فرص عمل 2020 مصر للمدرسين

فرص عمل قي مدرسة لغات بالمقطم حيث تطلب التخصصات التالية:

مدرسين كمبيوتر.

مدرسين تربية فنية.

مدرسين لغة انجليزية.

فرص العمل في وزارة التعليم العالي

فرصة عمل أعضاء هيئة تدريس في مصر، حيث اعلنت وزارة التعليم العالي عن وظائف خالية في جميعة التأصيل وذلك للعمل في المعهد العالي للغات بالمنيا لشغل الوظائف التالية:

قسم اللغة الإنجليزية ( مدرس أداب أمريكي معاصر – رواية)

قسم اللغة الألمانية مساعدين تخصص أداب – علم لغة.

توفير فرص العمل في مصر بشركة فريش للأجهزة المنزلية

فرص عمل عمال في مصر في شركة فريش للأجهزة المنزلية حيث تعلن عن حاجتها الة عمالة للتعيين الفوري (بخيرة أو بدون) للعمل بمصانع الشركة بالعاشر من رمضان.

يرجى الحضور بمسوغات التعيين كاملة للمقابلة الشخصية.

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نتيجه الثالث الاعدادي بالفيوم.