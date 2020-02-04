وظائف

وظائف بشركة معادن للعمل في الرياض

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم وظائف بشركة معادن للعمل في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-04

بمسمى مُحلل مالي ثاني

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة التعدين العربية (معادن) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة في مدينة الرياض، بمسمى (مُحلل مالي ثاني).

المسمى الوظيفي :-

1- مُحلل مالي ثاني – العمليات النقدية (Financial Analyst II).

Advertisements

الشروط المطلوبة :-

1- درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (المالية، المحاسبة، الاقتصاد) أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التقييم المالي، وتحليل مشاريع الشركات، وعمليات الدمج، والاستحواذ، والمشاريع المشتركة على مستوى الشركات.
3- شهادة مهنية في مجال المالية (CFA).

تاريخ التقديم :-

مُتاح الآن

رابط التقديم : (اضغط هنا).

تابعنا على 45a4e154a8.jpg تواصل معنا على5dafb90edf.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف بشركة معادن للعمل في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا