وظائف بشركة معادن للعمل في الرياض

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2020-02-04 بمسمى مُحلل مالي ثاني متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة في مدينة الرياض، بمسمى (مُحلل مالي ثاني). المسمى الوظيفي :- 1- مُحلل مالي ثاني – العمليات النقدية (Financial Analyst II). Advertisements الشروط المطلوبة :- 1- درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (المالية، المحاسبة، الاقتصاد) أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التقييم المالي، وتحليل مشاريع الشركات، وعمليات الدمج، والاستحواذ، والمشاريع المشتركة على مستوى الشركات.

3- شهادة مهنية في مجال المالية (CFA). تاريخ التقديم :- مُتاح الآن رابط التقديم : (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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