وظائف شاغرة في الخطوط السعودية

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2020-02-04 لحملة البكالوريوس أو الماجستير متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن توفر وظائف شاغرة بمسمى أخصائي مالية (Specialist Finance) للعمل في مدينة (جدة) لحملة البكالوريوس أو الماجستير ، وفق التالي: – الشروط: Advertisements سعودي الجنسية.

درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (المالية أو المحاسبة).

مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.

لا يشترط توفر خبرة. – الوصف الوظيفي: تنسيق وتنظيم جميع المهام المتعلقة بالمالية والتمويل من أجل تحقيق أهداف الإدارة. – الوثائق المطلوبة: السيرة الذاتية.

صورة من المؤهل والسجل الأكاديمي موضحاً بها المعدل التراكمي. – للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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