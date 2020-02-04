وظائف تعليمية شاغرة للرجال في الخرج

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2020-02-04 متابعات الخليج 365 - الخرج أعلنت مدارس فرسان العلم الأهلية بمحافظة الخرج عن توفر وظائف تعليمية شاغرة (للرجال)، للعمل بالقسم الثانوي للعام الدراسي 1440 /1441 هـ ، وفق التفاصيل التالية: – الوظائف: وكيل شؤون تعليمية

وكيل شؤون طلاب

مرشد طلابي

محضر مختبرات العلوم

رائد نشاط Advertisements – معلمون تربويون في التخصصات التالية : تربية إسلامية

لغة عربية

فيزياء

كيمياء

أحياء

جيولوجيا

رياضيات

تفاصيل أكثر من خلال الرابط التالي (هنا الرابط)، وترسل السيرة الذاتية للبريد الإلكتروني ( [email protected]). تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر







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