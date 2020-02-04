وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة حديد المصريين فبراير 2020

تعلن شركة حديد المصريين عن رغبتها في شغل بعض الوظائف الشاغرة بمصانع الشركة في المواقع التالية ” بنى سويف والعين السخنة” حيث تطلب فنيين في مختلف التخصصات، برواتب مجزية، ونتابع الان عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي: –

وظائف شركة حديد المصريين

مطلوب فني الصب المستمر، خبرة سنتين في مصانع الصلب. مطلوب فني بوابات منزلقة، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الأفران. مطلوب فني حراريات خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الأفران. مطلوب فني رقابة جودة درفلة، خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال رقابة الجودة. مطلوب فني صيانة قوائم الدرفلة، خبرة من 2 إلى 4 سنوات في مجال الدرفلة. مطلوب فني صيانة كهرباء أوناش خبرة من 2 إلى 4 سنوات، ويشترط أن يكون سبق له العمل في مصانع الصلب. مطلوب فني صيانة ميكانيكية أوناش، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الصيانة الميكانيكية.

ولمن يرغب يرجى إرسال السيرة الذاتية وصورة من الرقم القومي على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

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وظائف شركة حديد المصريين بالعين السخنة

فني بوابات منزلقة، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الأفران. فني دلائل خبرة 4 سنوات في مجال الدرفلة. فني صيانة صندوق التبريد واللوكينج رنج، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الأفران. فني صيانة قوائم الدرفلة، خبرة 4 سنوات في مجال الدرفلة. فني صيانة ميكانيكية الدرفلة خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الصيانة الميكانيكية. فني صيانة كهرباء الاوناش خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الصيانة الميكانيكية. فني تشغيل معادن، خبرة لا تقل عن 3 سنوات على ماكينات الخراطة والفرايز.

ولمن يرغب و تتوفر به الشروط المطلوبة يرجى إرسال السيرة الذاتية وصورة الرقم القومي على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]