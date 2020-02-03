وظائف شاغرة لدى مستشفى دلة

2020-02-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مستشفى دلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشغل لوحة مفاتيح الهاتف: شهادة الثانوية العامة، أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

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– مسؤول أمن: شهادة الثانوية العامة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 3 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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