وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى نسما القابضة

0 نشر
مراسل المواطن 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة لدى نسما القابضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من الرياض، ومكة المكرمة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير المبيعات (الرياض): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة)، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي أول حلول مبيعات (عدد وظيفتين/ الرياض): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة)، أو أي مجال ذي الصلة.

Advertisements

– أخصائي إداري (مكة المكرمة): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

تابعنا على c39094c01c.jpg تواصل معنا علىd61096cf50.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف إدارية شاغرة لدى نسما القابضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا