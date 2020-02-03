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شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة لدى نسما القابضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من الرياض، ومكة المكرمة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير المبيعات (الرياض): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة)، أو أي مجال ذي الصلة.
– أخصائي أول حلول مبيعات (عدد وظيفتين/ الرياض): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة)، أو أي مجال ذي الصلة.
– أخصائي إداري (مكة المكرمة): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 إبريل 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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