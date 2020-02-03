وظائف شاغرة : القوى العاملة تُعلن عن وظائف خالية في فنادق الغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة

أعلنت وزارة القوى العاملة، يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2020م، عن توفر فرض عمل برواتب مجزية، في فنادق من درجة الخمس نجوم، في كل من، الغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة، وتتلقى مديرية القوى العاملة طلبات الراغبين في الحصول على تلك الوظائف بدءًا من الخميس الموافق 30 يناير، لشغل 150 وظيفة في تلك الفنادق .

مزايا وظائف القوى العاملة في المدن السياحية

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوظائف المتوفرة تتميز برواتب مجزية جدًا للشباب، فضلًا عن توفر 3 وجبات يوميًا للحاصل على الوظيفة، بالإضافة إلى وجود تأمين صحي واجتماعي، وبدل مواصلات، وذلك لمساعدة الشباب في الحصول على وظائف متميزة بمقابل مادي مناسب، للخروج من دائرة البطالة .

بعض الوظائف لا تحتاج إلى خبرة

أضاف سعفان، أن بعض تلك الوظائف لا تحتاج إلى خبرة في نفس المجال، مشيرًا إلى وجود مقابلة شخصية، للحصول على أفضل المتقدمين لتلك الوظائف، تجريها مديرية القوى العاملة في محافظة الإسماعيلية، مع توافر الشفافية في اختيار العناصر المناسبة من المتقدمين للحصول على العمل .

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الوظائف المطلوبة في الفنادق السياحية

مشرف أول إشراف داخلي .

مشرف إشراف داخلي “غرف ومناطق عامة” .

عامل إشراف داخلي “غرف” .

عامل إشراف داخلي “مناطق عامة” .

مضيف / مضيف بارات / بار مان .

بار تيندير / كابتين.

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رابط التسجيل لراغبي السفر للخارج عن طريق الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة