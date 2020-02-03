وظائف إدارية شاغرة بالخطوط الجوية السعودية

2020-02-03

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “أخصائي مالي”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

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وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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