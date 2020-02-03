وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود الصحية

2020-02-03

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل برامج (للنساء/ الرياض).

– أخصائية تصميم داخلي (للنساء/ الرياض).

– مساعد إداري ثالث (للنساء/ الرياض).

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– أخصائي ثاني إدارة الجودة (للنساء/ الرياض).

– مشغل أول رسومات/ جرافيك (للنساء/ الرياض).

– ممثل تنسيق ثاني (للرجال/ جدة).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 9 جمادى الثانية 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 2 رجب 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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