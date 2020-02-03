وظائف شاغرة بجامعة الملك فيصل

2020-02-03

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين، بنظام العقود المؤقتة، للعمل في إدارة المشاريع، وذلك وفق الشروط والمؤهلات التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة المشاريع، أو إدارة هندسية).

– يفضل الحصول على رخصة PMP.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال إدارة المشاريع يفضل بخلفية زراعية أو بيئية.

– يفضل من لديه خبرة في المشاريع الزراعية.

– ألّا يكون مرتبطًا بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.

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وبينت العمادة أن المستندات المطلوب إرفاقها بملف واحد بصيغة PDF، وهي:

. سيرة ذاتية للمتقدم.

. صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.

. صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.

. صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).

وأوضحت العمادة أن التقديم متاح اعتبارًا من تاريخ 10/ 6/ 1441هـ من الساعة الثامنة صباحًا، ويستمر إلى يوم الأحد الموافق 15/ 6/ 1441هـ وذلك حتى الساعة الثالثة عصرًا، داعية لمن تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها من خلال الرابط التالي: (هنا)

ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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