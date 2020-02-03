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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بجامعة الملك فيصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين، بنظام العقود المؤقتة، للعمل في إدارة المشاريع، وذلك وفق الشروط والمؤهلات التالية:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة المشاريع، أو إدارة هندسية).
– يفضل الحصول على رخصة PMP.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال إدارة المشاريع يفضل بخلفية زراعية أو بيئية.
– يفضل من لديه خبرة في المشاريع الزراعية.
– ألّا يكون مرتبطًا بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.
وبينت العمادة أن المستندات المطلوب إرفاقها بملف واحد بصيغة PDF، وهي:
. سيرة ذاتية للمتقدم.
. صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.
. صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.
. صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).
وأوضحت العمادة أن التقديم متاح اعتبارًا من تاريخ 10/ 6/ 1441هـ من الساعة الثامنة صباحًا، ويستمر إلى يوم الأحد الموافق 15/ 6/ 1441هـ وذلك حتى الساعة الثالثة عصرًا، داعية لمن تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها من خلال الرابط التالي: (هنا)
ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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