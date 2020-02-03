وظائف شاغرة بشركة ديافرم في 3 مدن

2020-02-03

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة ديافرم “Diaverum”، المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية لمرضى الكلى، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للشركة في كل من الطائف، وبلجرشي، ووادي الدواسر.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تغذية (الطائف): درجة البكالوريوس في تخصص التغذية.

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– صيدلي إكلينيكي (بلجرشي): درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة.

– صيدلي إكلينيكي (وادي الدواسر): درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 أبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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