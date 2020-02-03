شكرا لقرائتكم البيئة تعلن أسماء المرشحين على وظائفها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-03 متابعات الخليج 365 - واس أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة على موقعها الإلكتروني، أسماء المرشحين النهائيين ومسميات وظائفهم ومقراتها ومراتبها والتي تم الإعلان عنها سابقاً عبر منصة جدارة بتاريخ 3 /5/ 1441هـ .

ودعت الوزارة المرشحين إلى سرعة استكمال إجراءات الفحص الطبي خلال (15) يوماً من تاريخ الإعلان؛ وذلك عن طريق التواصل على الهاتف 0112038888 وتحويلة 1067. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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