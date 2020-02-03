وظيفة مراسل شاغرة بجامعة المؤسس

2020-02-03

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى “مراسل” ذات الرقم (77) على بند الأجور فئة (د)، للعمل بمركز الاتصالات الإدارية، وترغب الإدارة إشغالها بمواطن سعودي عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفقًا للشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– أن يكون لائقًا طبيًا.

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– أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة كحد أعلى والكفاءة المتوسطة كحد أدنى.

– أن يكون عمر المتقدم 30 سنة فأعلى.

– التقديم للرجال فقط.

وأوضحت الإدارة أن التقديم سوف يبدأ عليها ولمدة يومين اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1441/6/11هـ وحتى الخميس الموافق 1441/6/12هـ من الساعة 10:00 صباحًا وحتى 12:00 ظهرًا، وذلك بمبنى الإدارة العامة، الدور الأرضي، مركز الاتصالات الإدارية بقسم الصادر والوارد.

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