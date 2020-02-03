شكرا لقرائتكم شركة الحافلات الحديثة تعلن عن 1000 وظيفة شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-03 متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أعلنت شركة الحافلات الحديثة المحدودة الشركة المشغلة لمشروع النقل العام (حافلات مكة) بمنطقة مكة عن فتح باب القبول لأكثر من 1000 شاغر وظيفي في كافة التخصصات بمدينة مكة المكرمة. رابط التقديم: – للتقديم من خلال الرابط التالي 1 (هنا الرابط) Advertisements – للتقديم من خلال الرابط التالي 2 (هنا الرابط) – للتقديم من خلال الإيميل ([email protected]) الوظائف المتاحة: محلل مالي – فني ميكانيكا – سكرتير إدارة عليا – مدير الفحص والتدقيق – مدقق جودة – مفتش صحة وسلامة وبيئة – مدقق الصحة والسلامة والبيئة – مهندس بيئي – مفتش جودة – مدير قسم الشؤون القانونية – رئيس مسؤولي السكن – محصل مبالغ مالية – مفتش مبيعات رقمية – موظف مستودعات – مسؤول مفقودات – مهندس ورشة – مشرف سائقين – مطور شبكة – مشرف أصول – مدير مالي – مشرف تطبيقات أنظمة النقل الذكي – مشرف معدات النقل الذكي – فني أنظمة النقل الذكي – مراقب ميزانية – كهربائي – فني ميكانيكي – كبير مسؤولي النظافة – مدرب غرفة تحكم – مفتش تذاكر – موظف تسويق – مشرف نظافة – مسؤول نظافة – مشرف مصرف وخزينة – مشرف فواتير – مشرف رواتب – مشرف مستودع – مراقب – كهربائي مركبات – فني تكييف مركزي – ميكانيكي – سمكري – بنشري – مهندس متنقل – كهربائي متنقل – ميكانيكي متنقل – كاتب – مشرف تأمين ضد الحوادث – مخطط – مشرف سائقين – مشرف مشتريات – رئيس غرفة التحكم – رئيس ترحيل – رئيس تتبع – محاسب كشف الرواتب – محاسب مصرفي – مدير تأمين ومشتريات – محاسب تأمين – قائد حافلة – ساعي – عامل نقل وتسليم – كاتب – عامل مخزن – مسؤول تعقيم – عامل تنظيف مركبات – مسؤول تنظيف عميق – مدير تطبيقي – دعم شبكة الحافلات – موظف أمن متنقل – سائق حافلة الموظفين – فني مدني – ممرض وممرضة – طاهي – مسؤول مطبخ – فني أنظمة مباني – فني مختبر – مشرف نظافة – عامل سكن – عامل نظافة – دهان – مساعد كهربائي – مساعد ميكانيكي تجاري – مشرف منشأة – مدير منشأة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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