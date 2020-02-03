شكرا لقرائتكم إعلان نتائج الفرز المبدئي لرتبة جندي بقوات الطوارئ الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-03 متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت قوات الطوارئ الخاصة، اليوم الاثنين، نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين على وظيفة جندي. وأهابت قوات الطوارئ بالمقبولين مبدئياً الالتزام بمواعيد استكمال مراحل القبول المحددة لهم مع ضرورة إحضار ملف بالمستندات التالية: Advertisements أصل الشهادة الدراسية المطلوبة للوظيفة مصدقة من الجهة الصادرة منها (مع نسخة طبق الأصل).

بطاقة الهوية الوطنية تعليمات لجنة القبول المبدئي والمقابلة الشخصية: الحضور بالزي الرياضي بدون حذاء رياضيه لقياس الطول بشكل دقيق .

الحضور الساعة الثامنة صباحاً في الموعد المحدد (الموضح في إشعار نتيجة القبول) وأشارت قوات الطوارئ الخاصة إلى يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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