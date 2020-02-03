شكرا لقرائتكم بنده للتجزئة تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-03 متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة بنده للتجزئة عبر بوابة التوظيف عن توفر وظائف شاغرة لحملة الكفاءة المتوسطة فما فوق، للعمل في فروع الشركة في عدة مدن ، وفق المسميات التالية : – الوظائف: Advertisements رجل أمن – الجبيل

رجل أمن – الخبر

موظف خدمة خضار – الدمام

مشرف أمن – الجبيل

رجل أمن – الدمام

كاشير – الخبر

كاشير – الرياض

كاشير – الرياض – للتفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بنده للتجزئة تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.