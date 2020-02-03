وظائف شاغرة : مئات الوظائف المعلنة بنشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لجميع المؤهلات فبراير 2020

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة عن آلاف الوظائف الشاغرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال نشرتها للتشغيل لشهر فبراير 2020، للعمل حيث نواصل على مصر فايف عرض جديد الوظائف المتميزة في جميع التخصصات ولجميع المؤهلات، ونتابع الآن نشر عدد من الوظائف المعلنة لشهر فبراير 2020 كالتالي:-

وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر فبراير 2020

شركة بيبسيكو ” الوفاء والأمل – الحي السابع – مدينة نصر” تعلن عن حاجتها إلى شغل عدد 200 مندوب وسائق مبيعات، ويشترط مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط، ويشترط رخصة قيادة درجة أولى أو ثانية أو ثالثة، وان لا يزيد السن عن 45 سنة، براتب يتراوح ما بين 4200 إلى 5000 جنية.

وتوفر الشركة تأمينات صحية واجتماعية، للعمل في المواقع التالية” القاهرة – مدينة نصر – القطامية – مسطرد – العامرية – الإسماعيلية – المنصورة – سوهاج – طنطا – الزقازيق – بور سعيد – المنيا” وللراغبين يرجى التواصل مع الشركة على الأرقام التالية: 01066206859 – 01122297696

تعلن شركة بافلو برجر ” 60 شارع عبدالله العربي – الحي السابع بمدينة نصر أمام مطعم أبو رامي” عن حاجتها إلى شغل عدد 100 عضو فريق من ” كاشير و ويتر ومجهز وجبات ومساعد شيف” ويشترط أن لا يقل المؤهل عن إعدادية، ولا يزيد السن عن 35 سنة، براتب 2850 جنية.

وتقدم الشركة تأمينات صحية واجتماعية وبدل انتقالات ووجبات، ولمن يرغب يرجى الحضور على العنوان المذكور أعلاه، او الاتصال بالشركة على الارقام التالية: 0114400518 – 01140441456

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تعلن شركة الهلال للتريكو والصباغة والملابس الجاهزة ” أمام شركة مصر للغزل بالمنطقة الصناعية – كفر الدوار” عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة في التخصصات التالية:-

مطلوب عدد 100 عامل سنجر -أوفر – أورلية، من الجنسين. مطلوب عدد 10 عامل امن. مطلوب عدد 10 عامل مخازن.

ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، والراتب يحدد حسب المقابلة الشخصية والبرة، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01222737637

وظائف آخري:-

شركة كاسل للخدمات الأمنية 13 شارع عبد المجيد بدوى بالعمرانية بالجيزة، تعلن عن حاجتها إلى شغل الوظائف التالية:-

مطلوب عدد 6 مشرف امن للعمل بالعين السخنة، ويشترط خبرة سنة. مطلوب عدد 2 مشرف امن للعمل بمصر الجديدة بجوار كلية البنات، العمل 12 ساعة، ويشترط مؤهل عالي أو متوسط، وان لا يزيد السن عن 45 سنة، براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 100 فرد امن للعمل بالعين السخنة، ويشترط لا يقل المؤهل عن الإعدادية، ولا يزيد السن عن 45 سنة، براتب 2100 جنية.

وتوفر الشركة مواصلات داخلية ووجبات وإقامة، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 012311005 – 01099958384 – 01149011399