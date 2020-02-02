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شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة في شركة موبايلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي تسليم تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، علوم الحاسب، تقنية المعلومات).
– أخصائي مصمم تطبيقات تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة تقنية المعلومات).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 فبراير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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