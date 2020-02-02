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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وينبع.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مشرف- البناء والتفتيش (الجبيل).
. مشرف مناوب- العمليات (الجبيل).
. مهندس أول- مشاريع الموقع (الجبيل).
. مهندس أول- مشتريات المشاريع (الجبيل).
. مشرف- عمليات الإنتاج (الجبيل).
. منسق- خدمات العملاء والوثائق (الرياض).
. أخصائي أول- الموارد البشرية (ينبع).
. فني- التحليلات (الجبيل).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 فبراير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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