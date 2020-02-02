وظائف شاغرة للجنسين بالبنك العربي الوطني

2020-02-02

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن البنك العربي الوطني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفُّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في محافظة جدة.

وأبرزت إدارة البنك، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل الائتمان.

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– مدير العلاقات.

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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