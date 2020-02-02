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وظائف شاغرة للجنسين في تعليم عسير

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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للجنسين في تعليم عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في إدارة الموارد البشرية، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات، على لائحة المستخدمين وبند الأجور، لحملة الشهادة الثانوية فما دون؛ وذلك للعمل بمقر الإدارة في مدينة أبها، ومكاتب التعليم والمدارس بالمحافظات والمراكز التابعة للإدارة.

وبينت الإدارة أن التقديم متاح اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 9 / 6/ 1441هـ، ويستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس 12/ 6/ 1441هـ، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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وأوضحت الإدارة أن على المتقدمين والمتقدمات الاكتفاء بالتقديم الإلكتروني عن طريق الرابط، ولن يتم استقبال أي طلب ورقي في الإدارة أو أي طلب تقديم بعد انتهاء فترة التسجيل.

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