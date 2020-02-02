وظائف للرجال والنساء بمستشفى المواساة بالمدينة

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2020-02-02 متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة أعلن مستشفى المواساة بالمدينة المنورة عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالمسميات التالية: الوظائف: ممرضات ومساعدات تمريض معالج تنفسي (أخصائي تنفس) Advertisements مساعدات أسنان صيادلة (رجال) فنيين تخدير ممرضات » التقدم شخصيًا لشؤون الموظفين بمستشفى المواساة – طريق المطار الطالع / المدينة المنورة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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