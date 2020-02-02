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2020-02-02 وظائف في الخطوط الجوية السعودية متابعات الخليج 365 – الرياض أعلنت الخطوط

الجوية السعودية عن فتح باب التقديم على وظائف هندسية شاغرة، وذلك للعمل بمقر

الشركة بجدة، وفقًا للتفاصيل التالية: 1- المسمى

الوظيفي : أخصائي هندسة الطائرات. Advertisements 2- الشروط : – درجة البكالوريوس في هندسة الطيران أو ما يعادلها ويفضل حملة الماجيستير. – إجادة اللغة الإنجليزية بشكل متقدم. موعد التقديم : متاح من اليوم الأحد 2/2/ 2020، وينتهي يوم السبت 2/5/ 2020 م، ويجب إرسال نسخة مع طبق الأصل لأي مؤهل علمي مع كشف السجل الدراسي عند إرسال السيرة الذاتية، على الرابط : هنا







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