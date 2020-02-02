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2020-02-02 وظائف بـ القوات البرية الملكية في عدة مدن متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت القوات البرية الملكية السعودية مُمثلة في وزارة الدفاع عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة (8 وظائف)، للعمل بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (بسلاح الإشارة على بند التشغيل والصيانة) و(بتقنية المعلومات على برنامج المساندة الفنية) وترغب في شغلها بالكوادر الوطنية. ودعت الراغبين بالالتحاق بهذه الوظائف وممن تنطبق عليهم الشروط التقدم عليها من خلال الموقع الالكتروني (هنا الرابط). Advertisements الوظائف المتوفره :- مسمى الوظيفة شروطها مكان الوظيفة مهندس حاسب آلي (العدد 3 وظائف) – ماجستير هندسة (شبكات) وتقدير لايقل عن جيدجداً يفضل من لديه خبرة, واجتياز المقابلة الشخصية.

– بكالوريوس هندسة (شبكات) أو (علوم الحاسب الآلي) وتقدير لايقل عن جيدجداً يفضل من لديه خبرة, واجتياز المقابلة الشخصية. حفر الباطن

رفحاء

طريف مهندس كهربائي (وظيفة واحدة) – ماجستير هندسة (كهربائية) وتقدير لايقل عن جيدجداً يفضل من لديه خبرة, واجتياز المقابلة الشخصيةوظائف متابعات الخليج 365.

– بكالوريوس هندسة (كهربائية) وتقدير لايقل عن جيدجداً يفضل من لديه خبرة, واجتياز المقابلة الشخصية. الرياض معلم مهندس اتصالات (وظيفتان) – ماجستير هندسة (اتصالات) وتقدير لايقل عن جيدجداً يفضل من لديه خبرة, واجتياز المقابلة الشخصية.

– بكالوريوس هندسة (اتصالات) وتقدير لايقل عن جيدجداً يفضل من لديه خبرة, اجتياز المقابلة الشخصية. الطائف معلم مهندس حاسب آلي (وظيفتان) – ماجستير هندسة (شبكات) وتقدير لايقل عن جيدجداً يفضل من لديه خبرة, واجتياز المقابلة الشخصية.

– بكالوريوس هندسة (شبكات) وتقدير لايقل عن جيدجداً يفضل من لديه خبرة, واجتياز المقابلة الشخصية. الطائف تاريخ التقديم :-

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1441/06/05هـ. رابط التقديم :- (اضغط هنا).







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