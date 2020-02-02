شكرا لقرائتكم جمعية أعمال تعلن عن وظائف للنساء في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-02 جمعية أعمال تعلن عن وظائف للنساء في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت جمعية أعمال عن توفر فرصة وظيفية بالشراكة مع شركة إيوان للنساء بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (تسويق ميداني) تخصص تسويق. Advertisements • وفق الشروط التالية : سعودية الجنسية

المؤهل المطلوب : بكالوريوس

مستوى اللغة الإنجليزية متوسط

ساعات العمل (8) ساعات

الإجازة الأسبوعية : يومان

تأمين طبي

تأمين اجتماعي

الراتب 5000 – 7000 ريال

حوافز مالية • للتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية على الإيميل ([email protected]) مع ذكر المسمى الوظيفي في العنوان.







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